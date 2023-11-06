Грецькі горіхи мають універсальне застосування. Це і самостійна закуска, і додаток до великої кількістю страв, зокрема десертів.

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Як легко розколоти волоські горіхи

Горіхи слід опустити в підсолену киплячу воду на 30 хвилин. Їх шкаралупа повинна швидко розм’якшитися. Злийте воду і обережно розкрийте кожен горішок маленьким ножем, помістивши кінчик леза в порожнину між половинками шкаралупи.

Розігрійте на сковороді попередньо замочені і підсушені горіхи. Через кілька хвилин мушлі повинні почати тріскатися.

Чудові горішки / Фото unsplash

Як сушити очищені волоські горіхи в духовці

Помістіть волоські горіхи в духовку і залишіть на 15 – 25 хвилин при 50 градусах. Залиште дверцята прочиненими для провітрювання. Після закінчення цього часу дайте горіхам охолонути, а потім перекладіть їх в остаточну упаковку.

Як зберігати очищені волоські горіхи

Для тривалого зберігання відмінно підійде бавовняний, лляний мішок або плетений кошик. Ідеальне місце для зберігання насіння в оболонці – темне, прохолодне і обов'язково сухе місце.

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