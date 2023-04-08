Бурито, то есть пшеничные блины с рисовой начинкой и обилием вкусных овощей, является одной из любимых закусок жителей Мексики. Это вкусное, очень ароматное и очень сытное блюдо, которое стоит начать готовить дома.
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Рецепт мексиканского бурито
Время: 15 минут
Порций: 4
Невероятно аппетитно / Фото unsplash
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиками и глазируйте.
- Обжарьте рис на оливковом масле с измельченным чесноком, томатной пастой, перцем чили и паприкой.
- Добавьте лук, сбрызните соком лайма и приправьте перцем.
- Натрите на терке сыр чеддер, помидоры нарежьте на кубики, авокадо на ломтики, красный перец соломкой.
- На каждый корж выложите рис, творог, помидоры, авокадо.
- Сверните тортильи в рулетики.
- Подавайте бурито со сметаной.
Интересный факт
Бурито был изобретен в Мексике в 1940-х годах уличным торговцем Мендесом. Он ездил на осле и заворачивал еду в большие мучные лепешки, чтобы сохранить тепло.
"Пища осла" стала очень популярной и принесла гениальному изобретению название "бурито" (испанский "маленький ослик").