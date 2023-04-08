Бурито, то есть пшеничные блины с рисовой начинкой и обилием вкусных овощей, является одной из любимых закусок жителей Мексики. Это вкусное, очень ароматное и очень сытное блюдо, которое стоит начать готовить дома.

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Рецепт мексиканского бурито

Время: 15 минут

Порций: 4

Невероятно аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты :

– стакан вареного риса;

– перец чили;

– большая красная луковица;

– красный перец;

– 4 ложки томатной пасты;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка сока лайма;

– 100 грамм сыра чеддер;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 2 мелко нарезанного помидора;

– 4 тортилья (можно заменить на лаваш);

– 4 ложки сметаны;

– авокадо.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками и глазируйте.

Обжарьте рис на оливковом масле с измельченным чесноком, томатной пастой, перцем чили и паприкой.

Добавьте лук, сбрызните соком лайма и приправьте перцем.

Натрите на терке сыр чеддер, помидоры нарежьте на кубики, авокадо на ломтики, красный перец соломкой.

На каждый корж выложите рис, творог, помидоры, авокадо.

Сверните тортильи в рулетики.

Подавайте бурито со сметаной.