Буріто, тобто пшеничні млинці з рисовою начинкою і великою кількістю смачних овочів, є однією з улюблених закусок жителів Мексики. Це смачна, надзвичайно ароматна та дуже ситна страва, яку варто почати готувати вдома.
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Рецепт мексиканського буріто
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Неймовірно апетитно / Фото unsplash
Приготування:
- Цибулю наріжте кубика та глазуруйте.
- Обсмажте рис на оливковій олії з подрібненим часником, томатною пастою, перцем чилі та паприкою.
- Додайте цибулю, збризніть соком лайма і приправте перцем.
- Натріть на терці сир чедер, помідори наріжте на кубики, авокадо на скибки, червоний перець соломкою.
- На кожен корж викладіть рис, сир, помідори, авокадо.
- Згорніть тортильї в рулетики.
- Подавайте буріто зі сметаною.
Цікавий факт
Буріто було винайдено в Мексиці в 1940-х роках вуличним торговцем Мендесом. Він їздив на віслюку та загортав їжу у великі борошняні коржі, щоб зберегти тепло.
"Їжа осла" стала дуже популярною і принесла геніальному винаходу назву "буріто" (іспанською "маленький ослик").