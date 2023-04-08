Буріто, тобто пшеничні млинці з рисовою начинкою і великою кількістю смачних овочів, є однією з улюблених закусок жителів Мексики. Це смачна, надзвичайно ароматна та дуже ситна страва, яку варто почати готувати вдома.

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Рецепт мексиканського буріто

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Неймовірно апетитно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– стакан вареного рису;

– перець чилі;

– велика червона цибулина;

– червоний перець;

– 4 ложки томатної пасти;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка соку лайма;

– 100 грамів сиру чедер;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2 дрібно нарізаного помідора;

– 4 тортильї (можна замінити на лаваш);

– 4 ложки сметани;

– авокадо.

Приготування:

Цибулю наріжте кубика та глазуруйте.

Обсмажте рис на оливковій олії з подрібненим часником, томатною пастою, перцем чилі та паприкою.

Додайте цибулю, збризніть соком лайма і приправте перцем.

Натріть на терці сир чедер, помідори наріжте на кубики, авокадо на скибки, червоний перець соломкою.

На кожен корж викладіть рис, сир, помідори, авокадо.

Згорніть тортильї в рулетики.

Подавайте буріто зі сметаною.