Такого вы еще не делали: как быстро приготовить жареный яблочный омлет
6 декабря 2023, 20:40Читати новину українською
Источник:Cookist
Яблочный омлет – это оригинальный десерт, о котором знают не так много хозяек. Впрочем, популярность обошла его незаслуженно, ведь вкус и легкость приготовления этого блюда могут поразить каждого.
Для приготовления омлета нужно всего несколько минут, а включать духовку нет никакой необходимости. Это блюдо отлично подходит для чаепития, хотя иногда его готовят даже на завтрак.
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Рецепт яблочного омлета
Время: 30 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 яблока;
– 120 миллилитров молока;
– 60 грамм муки;
– 40 грамм сахарной пудры;
– 15 грамм изюма;
– лимон, корица, сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
- Яйца взбиваем сахаром, пока смесь не станет "воздушной".
- Добавляем в смесь молоко, муку и изюм, хорошо перемешиваем.
- Добавляем мелко нарезанные яблоки и перемешиваем еще раз.
- На сковороде растапливаем кусочек масла, выливаем смесь, накрываем крышкой и выставляем минимальный уровень огня.
- Через 10 минут аккуратно переворачиваем омлет и готовим еще 5 минут.
- Аккуратно снимаем омлет со сковородки, можно украсить пудрой или другими добавками.
- Можно подавать на стол с любимым вареньем.
Приятного аппетита!