Для приготування яблучного омлету потрібно лише кілька хвилин, а вмикати духовку немає жодної необхідності. Ця страва чудово пасуватиме для чаювання, хоча інколи її готують навіть на сніданок.
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Рецепт яблучного омлету
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Яйця збиваємо цукром, поки суміш не стане "повітряною".
- Додаємо до суміші молоко, борошно та родзинки, добре перемішуємо.
- Додаємо дрібно нарізані яблука та ще раз перемішуємо.
- На сковорідці розтоплюємо шматочок масла, виливаємо суміш, накриваємо кришкою та виставляємо найменший рівень вогню.
- Через 10 хвилин обережно перевертаємо омлет та готуємо ще 5 хвилин.
- Акуратно знімаємо омлет зі сковорідки, можна прикрасити пудрою чи іншими додатками.
- Можна подавати до столу з улюбленим варенням.
Смачного!