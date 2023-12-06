Для приготування яблучного омлету потрібно лише кілька хвилин, а вмикати духовку немає жодної необхідності. Ця страва чудово пасуватиме для чаювання, хоча інколи її готують навіть на сніданок.

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Рецепт яблучного омлету

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 2 яйця;

– 2 яблука;

– 120 мілілітрів молока;

– 60 грамів борошна;

– 40 грамів цукрової пудри;

– 15 грамів родзинок;

– лимон, кориця, цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

Яйця збиваємо цукром, поки суміш не стане "повітряною". Додаємо до суміші молоко, борошно та родзинки, добре перемішуємо. Додаємо дрібно нарізані яблука та ще раз перемішуємо. На сковорідці розтоплюємо шматочок масла, виливаємо суміш, накриваємо кришкою та виставляємо найменший рівень вогню. Через 10 хвилин обережно перевертаємо омлет та готуємо ще 5 хвилин. Акуратно знімаємо омлет зі сковорідки, можна прикрасити пудрою чи іншими додатками. Можна подавати до столу з улюбленим варенням.

Смачного!