Для приготовления омлета нужно всего несколько минут, а включать духовку нет никакой необходимости. Это блюдо отлично подходит для чаепития, хотя иногда его готовят даже на завтрак.
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Рецепт яблочного омлета
Время: 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Яйца взбиваем сахаром, пока смесь не станет "воздушной".
- Добавляем в смесь молоко, муку и изюм, хорошо перемешиваем.
- Добавляем мелко нарезанные яблоки и перемешиваем еще раз.
- На сковороде растапливаем кусочек масла, выливаем смесь, накрываем крышкой и выставляем минимальный уровень огня.
- Через 10 минут аккуратно переворачиваем омлет и готовим еще 5 минут.
- Аккуратно снимаем омлет со сковородки, можно украсить пудрой или другими добавками.
- Можно подавать на стол с любимым вареньем.
Приятного аппетита!