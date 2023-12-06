Для приготовления омлета нужно всего несколько минут, а включать духовку нет никакой необходимости. Это блюдо отлично подходит для чаепития, хотя иногда его готовят даже на завтрак.

Интересно "Курица по-домашнему": классические блюда для уютных зимних вечеров

Рецепт яблочного омлета

Время: 30 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем сахаром, пока смесь не станет "воздушной".
  2. Добавляем в смесь молоко, муку и изюм, хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем мелко нарезанные яблоки и перемешиваем еще раз.
  4. На сковороде растапливаем кусочек масла, выливаем смесь, накрываем крышкой и выставляем минимальный уровень огня.
  5. Через 10 минут аккуратно переворачиваем омлет и готовим еще 5 минут.
  6. Аккуратно снимаем омлет со сковородки, можно украсить пудрой или другими добавками.
  7. Можно подавать на стол с любимым вареньем.

Приятного аппетита!