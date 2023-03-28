От удовольствия отказываться не стоит: легкий рецепт кофейных кексиков

Вкуса кофе слишком много не бывает. Если вы большой ценитель этого напитка – эти кексы просто созданы для вас.

Эти кексы покоряют всех, кто любит полакомиться сладеньким, но не желает тратить много времени и усилий на его приготовление. Коричневый сахар и молотые орехи сохранят влажность кексов, а рыхлая кофейная глазурь дополнит невероятное впечатление от десерта.

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Рецепт кофейных кексов

Время: 30 минут

Порций: 12 кексов

Ингредиенты: для кексов: – 75 грамм золотого сахарного песка;

– 75 грамм светло-коричневого сахара;

– 175 грамм муки;

– 50 грамм молотого миндаля или фундука;

– 1 столовая ложка какао-порошка + немного для присыпки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 125 грамм растопленного сливочного масла;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки растворимого кофе, растворенных в 2 столовых ложках кипятка; для глазури: – 250 грамм размягченного сливочного масла;

– 400 грамм сахарной пудры;

– 1 столовая ложка растворимого кофе, растворенного в 2 столовых ложках кипятка;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 2 столовые ложки молока.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Приготовьте 12 бумажных или силиконовых формочек для кексов.

Сахар, муку, молотые орехи, какао, разрыхлитель, растопленное масло и яйца поместите в большую миску. Добавьте кофе и взбейте до однородности.

Распределите смесь между формочками и выпекайте 16-18 минут. Оставьте кексы охлаждаться.

Готовим глазурь: в миску кладем масло, затем просеиваем сахарную пудру. Смешиваем кофе, ваниль и молоко и вливаем в масляную смесь. Взбиваем, пока масса не станет бледной и пышной.

Покрываем кексы глазурью и посыпаем какао.

Приятного аппетита!