От удовольствия отказываться не стоит: легкий рецепт кофейных кексиков
28 марта 2023, 20:31Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Вкуса кофе слишком много не бывает. Если вы большой ценитель этого напитка – эти кексы просто созданы для вас.
Эти кексы покоряют всех, кто любит полакомиться сладеньким, но не желает тратить много времени и усилий на его приготовление. Коричневый сахар и молотые орехи сохранят влажность кексов, а рыхлая кофейная глазурь дополнит невероятное впечатление от десерта.
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Рецепт кофейных кексов
Время: 30 минут
Порций: 12 кексов
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Приготовьте 12 бумажных или силиконовых формочек для кексов.
- Сахар, муку, молотые орехи, какао, разрыхлитель, растопленное масло и яйца поместите в большую миску. Добавьте кофе и взбейте до однородности.
- Распределите смесь между формочками и выпекайте 16-18 минут. Оставьте кексы охлаждаться.
- Готовим глазурь: в миску кладем масло, затем просеиваем сахарную пудру. Смешиваем кофе, ваниль и молоко и вливаем в масляную смесь. Взбиваем, пока масса не станет бледной и пышной.
- Покрываем кексы глазурью и посыпаем какао.
Приятного аппетита!