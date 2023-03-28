Эти кексы покоряют всех, кто любит полакомиться сладеньким, но не желает тратить много времени и усилий на его приготовление. Коричневый сахар и молотые орехи сохранят влажность кексов, а рыхлая кофейная глазурь дополнит невероятное впечатление от десерта.

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Рецепт кофейных кексов

Время: 30 минут

Порций: 12 кексов

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 190 градусов. Приготовьте 12 бумажных или силиконовых формочек для кексов.
  • Сахар, муку, молотые орехи, какао, разрыхлитель, растопленное масло и яйца поместите в большую миску. Добавьте кофе и взбейте до однородности.
  • Распределите смесь между формочками и выпекайте 16-18 минут. Оставьте кексы охлаждаться.
  • Готовим глазурь: в миску кладем масло, затем просеиваем сахарную пудру. Смешиваем кофе, ваниль и молоко и вливаем в масляную смесь. Взбиваем, пока масса не станет бледной и пышной.
  • Покрываем кексы глазурью и посыпаем какао.

Приятного аппетита!