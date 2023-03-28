Ці кекси підкорюють усіх, хто любить поласувати солоденьким, але не бажає витрачати багато часу та зусиль на його приготування. Коричневий цукор та мелені горіхи збережуть вологість кексів, а пухка кавова глазур доповнить неймовірне враження від десерту.
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Рецепт кавових кексів
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 кексів
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Приготуйте 12 паперових або силіконових формочок для кексів.
- Цукор, борошно, мелені горіхи, какао, розпушувач, розтоплене масло та яйця помістіть у велику миску. Додайте каву та збийте до однорідності.
- Розподіліть суміш між формочками та випікайте 16 – 18 хвилин. Залиште кекси охолоджуватися.
- Готуємо глазур: у миску кладемо масло, потім просіюємо цукрову пудру. Змішуємо каву, ваніль та молоко і вливаємо у масляну суміш. Збиваємо, поки маса не стане блідою та пишною.
- Покриваємо кекси глазур'ю та посипаємо какао.
Смачного!