Ці кекси підкорюють усіх, хто любить поласувати солоденьким, але не бажає витрачати багато часу та зусиль на його приготування. Коричневий цукор та мелені горіхи збережуть вологість кексів, а пухка кавова глазур доповнить неймовірне враження від десерту.

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Рецепт кавових кексів

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 кексів

Інгредієнти: для кексів: – 75 грамів золотого цукрового піску;

– 75 грамів світло-коричневого цукру;

– 175 грамів борошна;

– 50 грамів меленого мигдалю або фундука;

– 1 столова ложка какао-порошку + трішки для присипки;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 125 грамів розтопленого вершкового масла;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки розчинної кави, розчинених у 2 столових ложках окропу; для глазурі: – 250 грамів розм'якшеного вершкового масла;

– 400 грамів цукрової пудри;

– 1 столова ложка розчинної кави, розчиненої у 2 столових ложках окропу;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 2 столові ложки молока.

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Приготуйте 12 паперових або силіконових формочок для кексів.

Цукор, борошно, мелені горіхи, какао, розпушувач, розтоплене масло та яйця помістіть у велику миску. Додайте каву та збийте до однорідності.

Розподіліть суміш між формочками та випікайте 16 – 18 хвилин. Залиште кекси охолоджуватися.

Готуємо глазур: у миску кладемо масло, потім просіюємо цукрову пудру. Змішуємо каву, ваніль та молоко і вливаємо у масляну суміш. Збиваємо, поки маса не стане блідою та пишною.

Покриваємо кекси глазур'ю та посипаємо какао.

Смачного!