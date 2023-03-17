Домашние куриные нагетсы без жарки понравятся как взрослым, так и деткам. Эти куриные кусочки легко приготовить и они прекрасно подойдут как для ужина, так и для салатов или закусок на вечеринку.

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Рецепт куриных нагетсов в духовке

Время: 45 минут

Порций: 4

Вкусный перекус на все случаи жизни / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 600 грамм куриного филе;

– 300 грамм натурального 3% йогурта;

– 1 чайная ложка орегано;

– 1 чайная ложка паприки;

– половина чайной ложки черного перца.

Приготовление: