Домашні курячі нагетси без смаження сподобаються як дорослим, так і діткам. Ці курячі шматочки легко приготувати і вони чудово підійдуть як для вечері, так і для салатів чи закусок на вечірку.

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Рецепт курячих нагетсів у духовці

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Смачний перекус на всі випадки життя / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 300 грамів натурального 3% йогурту;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 чайна ложка паприки;

– пів чайної ложки чорного перцю.

Приготування: