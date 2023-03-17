15 минут – и готово: готовим куриные нагетсы в хрустящей оболочке
17 марта 2023, 19:15Читати новину українською
Источник:Рrakty kulinarni
Что может быть лучше нежной курочки с хрустящей корочкой? Несколько простых шагов – и наслаждение к пятничному просмотру сериалов готово.
Домашние куриные нагетсы без жарки понравятся как взрослым, так и деткам. Эти куриные кусочки легко приготовить и они прекрасно подойдут как для ужина, так и для салатов или закусок на вечеринку.
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Рецепт куриных нагетсов в духовке
Время: 45 минут
Порций: 4
Вкусный перекус на все случаи жизни / Фото prakty kulinarniИнгредиенты:
– 600 грамм куриного филе;
– 300 грамм натурального 3% йогурта;
– 1 чайная ложка орегано;
– 1 чайная ложка паприки;
– половина чайной ложки черного перца.
Приготовление:
- Филе нарежьте на кусочки.
- Приготовьте маринад, смешав йогурт со специями. Выложите кусочки курицы в маринад. Оставьте на 15 – 20 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Кукурузные хлопья измельчите, выложите в миску.
- Кусочки курицы по одному доставайте из маринада и посыпьте их хлопьями.
- Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте в духовку и запекайте примерно 25 – 30 минут.
- В середине приготовления следует включить циркуляцию горячего воздуха для более хрустящего кляра. Иногда выпекание занимает немного больше времени, дело в духовке и толщине панировки.