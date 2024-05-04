Быстропаска: идеальный рецепт пасхальной выпечки для тех, у кого мало времени
4 мая 2024, 16:20Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы не успели приготовить или купить кулич, воспользуйтесь этим быстрым рецептом. На него не надо тратить много времени.
Пасха будет готова буквально за 50 минут. Еще 30 надо на подготовку.
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Быстрая паска – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
– 200 граммов творога;
– 100 граммов масла;
– 100 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 150 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
– 70 граммов вяленой клюквы.
Для глазури:
– 60 граммов ягодного пюре;
– 120 граммов сахара;
– 7 граммов желатина;
– 25 миллилитров холодной воды.
Приготовление:
- Размягчите масло, а творог перетрите сквозь сито. Взбейте масло с сахаром до однородности. Добавьте яйца и еще раз взбейте. В третий раз взбейте с перетертым сыром.
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Вымешайте ложкой или лопаткой. Далее добавьте вымытую и обсушенную клюкву и вымешайте еще раз.
- Выложите тесто в форму на 3 четверти. Постучите дном формы по столу, чтобы убрать воздушную подушку, которая может образоваться в тесте. Верх разровняйте лопаткой.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 50 – 60 минут. Готовность выпечки проверяйте шпажкой.
- Для глазури залейте желатин холодной водой, размешайте, оставьте набухать. Взбейте размороженные или свежие ягоды в блендере и процедите сквозь сито.
- Вылейте пюре в сотейник или кастрюлю с толстыми стенками, всыпьте сахар и перемешайте. Поставьте на огонь и перемешивайте, пока сахар не растворится. Доведите до кипения.
- В горячее ягодное пюре добавьте желатин и перемешайте. Взбивайте до тех пор, пока смесь не увеличится в объеме. По консистенции она должна быть похожей на маршмеллоу.
- Намажьте пасху глазурью. Украсьте сухофруктами, орешками или посыпкой.