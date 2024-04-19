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Сахарная глазурь на желатине для куличей

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:

  1. Замочите желатин в 2 столовых ложках холодной воды. Оставьте на 5 минут.
  2. В сотейник с толстым дном высыпьте стакан сахара и влейте 4 столовые ложки воды. Нагрейте, помешивая, до полного растворения сахара.
  3. В горячий сироп высыпьте желатин, размешайте и взбейте миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет. На это уйдет примерно 3 минуты.
  4. Оставьте глазурь немного остыть, пока она не начнет густеть. После этого покройте ею куличи, но будьте осторожны – если глазурь полностью остынет, она застынет. Тогда поможет только повторное нагревание.