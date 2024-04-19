Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. С ним таких неудач не случится.
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Сахарная глазурь на желатине для куличей
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
- Замочите желатин в 2 столовых ложках холодной воды. Оставьте на 5 минут.
- В сотейник с толстым дном высыпьте стакан сахара и влейте 4 столовые ложки воды. Нагрейте, помешивая, до полного растворения сахара.
- В горячий сироп высыпьте желатин, размешайте и взбейте миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет. На это уйдет примерно 3 минуты.
- Оставьте глазурь немного остыть, пока она не начнет густеть. После этого покройте ею куличи, но будьте осторожны – если глазурь полностью остынет, она застынет. Тогда поможет только повторное нагревание.