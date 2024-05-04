Паска буде готова буквально за 50 хвилин. Ще 30 треба на підготовку.
Варто спробувати Щоб не потріскалися та доварилися: скільки хвилин готувати яйця на Пасху
Швидкопаска – покроковий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Розм'якшіть масло, а сир перетріть крізь сито. Збийте масло із цукром до однорідності. Додайте яйця і ще раз збийте. Утретє збийте з перетертим сиром.
- Додайте просіяне борошно та розпушувач. Вимішайте ложкою або лопаткою. Далі додайте вимиту та обсушену журавлину та вимішайте ще раз.
- Викладіть тісто у форму на 3 чверті. Постукайте дном форми по столу, щоб прибрати повітряну подушку, яка може утворитися в тісті. Верх розрівняйте лопаткою.
- Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 50 – 60 хвилин. Готовність випічки перевіряйте шпажкою.
- Для глазурі залийте желатин холодною водою, розмішайте, лишіть набухати. Збийте розморожені або свіжі ягоди в блендері та процідіть крізь сито.
- Вилийте пюре в сотейник або каструлю з товстими стінами, всипте цукор та перемішайте. Поставте на вогонь і перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Доведіть до кипіння.
- У гаряче ягідне пюре додайте желатин та перемішайте. Збивайте доти, доки суміш не збільшиться в об'ємі. За консистенцією вона має бути схожою на маршмелоу.
- Намастіть паску глазур'ю. Прикрасьте сухофруктами, горішками чи посипкою.