Паска буде готова буквально за 50 хвилин. Ще 30 треба на підготовку.

Варто спробувати Щоб не потріскалися та доварилися: скільки хвилин готувати яйця на Пасху

Швидкопаска – покроковий рецепт

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Розм'якшіть масло, а сир перетріть крізь сито. Збийте масло із цукром до однорідності. Додайте яйця і ще раз збийте. Утретє збийте з перетертим сиром.
  2. Додайте просіяне борошно та розпушувач. Вимішайте ложкою або лопаткою. Далі додайте вимиту та обсушену журавлину та вимішайте ще раз.
  3. Викладіть тісто у форму на 3 чверті. Постукайте дном форми по столу, щоб прибрати повітряну подушку, яка може утворитися в тісті. Верх розрівняйте лопаткою.
  4. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 50 – 60 хвилин. Готовність випічки перевіряйте шпажкою.
  5. Для глазурі залийте желатин холодною водою, розмішайте, лишіть набухати. Збийте розморожені або свіжі ягоди в блендері та процідіть крізь сито.
  6. Вилийте пюре в сотейник або каструлю з товстими стінами, всипте цукор та перемішайте. Поставте на вогонь і перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Доведіть до кипіння.
  7. У гаряче ягідне пюре додайте желатин та перемішайте. Збивайте доти, доки суміш не збільшиться в об'ємі. За консистенцією вона має бути схожою на маршмелоу.
  8. Намастіть паску глазур'ю. Прикрасьте сухофруктами, горішками чи посипкою.