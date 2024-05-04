Пасха будет готова буквально за 50 минут. Еще 30 надо на подготовку.
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Быстрая паска – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Размягчите масло, а творог перетрите сквозь сито. Взбейте масло с сахаром до однородности. Добавьте яйца и еще раз взбейте. В третий раз взбейте с перетертым сыром.
- Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Вымешайте ложкой или лопаткой. Далее добавьте вымытую и обсушенную клюкву и вымешайте еще раз.
- Выложите тесто в форму на 3 четверти. Постучите дном формы по столу, чтобы убрать воздушную подушку, которая может образоваться в тесте. Верх разровняйте лопаткой.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 50 – 60 минут. Готовность выпечки проверяйте шпажкой.
- Для глазури залейте желатин холодной водой, размешайте, оставьте набухать. Взбейте размороженные или свежие ягоды в блендере и процедите сквозь сито.
- Вылейте пюре в сотейник или кастрюлю с толстыми стенками, всыпьте сахар и перемешайте. Поставьте на огонь и перемешивайте, пока сахар не растворится. Доведите до кипения.
- В горячее ягодное пюре добавьте желатин и перемешайте. Взбивайте до тех пор, пока смесь не увеличится в объеме. По консистенции она должна быть похожей на маршмеллоу.
- Намажьте пасху глазурью. Украсьте сухофруктами, орешками или посыпкой.