Можно ли есть сырые шампиньоны: простой рецепт, с которым исчезнут все дискуссии
16 мая 2024, 22:45Читати новину українською
Источник:gk-press.
Шампиньоны – это ингредиент, который спасет в любой ситуации. Когда гости на пороге, то лишь несколько простых манипуляций достаточно, чтобы на столе уже стоял аппетитный салат.
Для того чтобы приготовить вкусный не салат, не нужно колдовать на кухне. А особенно, если в вашем холодильнике есть шампиньоны – их даже не нужно готовить!
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Рецепт салата из сырых шампиньонов
Время: 10 минут + 30 минут, чтобы настоялся
Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 грамм шампиньонов;
– 1 красная луковица;
– горстка измельченной петрушки;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– капля яблочного уксуса;
– немного нерафинированного масла.
Приготовление:
- Шампиньоны чистим от кожуры, моем и нарезаем кусочками.
- Лук нарезаем полукольцами и соединяем с грибами.
- Выкладываем в салатник, добавляем пропущенный через пресс чеснок, солим, перчим, добавляем уксус и масло.
- Все хорошо перемешиваем и оставляем на 20 – 30 минут, чтобы настоялось.
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