Для того чтобы приготовить вкусный не салат, не нужно колдовать на кухне. А особенно, если в вашем холодильнике есть шампиньоны – их даже не нужно готовить!

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Рецепт салата из сырых шампиньонов

Время: 10 минут + 30 минут, чтобы настоялся

Порций: 4

Приготовление:

  1. Шампиньоны чистим от кожуры, моем и нарезаем кусочками.
  2. Лук нарезаем полукольцами и соединяем с грибами.
  3. Выкладываем в салатник, добавляем пропущенный через пресс чеснок, солим, перчим, добавляем уксус и масло.
  4. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 20 – 30 минут, чтобы настоялось.

Приятного аппетита!