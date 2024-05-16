Для того чтобы приготовить вкусный не салат, не нужно колдовать на кухне. А особенно, если в вашем холодильнике есть шампиньоны – их даже не нужно готовить!

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Рецепт салата из сырых шампиньонов

Время: 10 минут + 30 минут, чтобы настоялся

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 грамм шампиньонов;

– 1 красная луковица;

– горстка измельченной петрушки;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– капля яблочного уксуса;

– немного нерафинированного масла.

Приготовление:

Шампиньоны чистим от кожуры, моем и нарезаем кусочками. Лук нарезаем полукольцами и соединяем с грибами. Выкладываем в салатник, добавляем пропущенный через пресс чеснок, солим, перчим, добавляем уксус и масло. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 20 – 30 минут, чтобы настоялось.

Приятного аппетита!

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