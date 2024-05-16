Для того чтобы приготовить вкусный не салат, не нужно колдовать на кухне. А особенно, если в вашем холодильнике есть шампиньоны – их даже не нужно готовить!
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Рецепт салата из сырых шампиньонов
Время: 10 минут + 30 минут, чтобы настоялся
Порций: 4
Приготовление:
- Шампиньоны чистим от кожуры, моем и нарезаем кусочками.
- Лук нарезаем полукольцами и соединяем с грибами.
- Выкладываем в салатник, добавляем пропущенный через пресс чеснок, солим, перчим, добавляем уксус и масло.
- Все хорошо перемешиваем и оставляем на 20 – 30 минут, чтобы настоялось.
Приятного аппетита!