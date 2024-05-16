Ингредиенты – очень простые. Однако они создают очень вкусное сочетание.
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Салат с курицей и сыром
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриное филе помойте, посолите и сварите до готовности. Охладите и нарежьте кубиками.
- Перец запеките в духовке до мягкости, очистите от кожуры и нарежьте соломкой.
- Сыр нарежьте полосками по 2 сантиметра. Фасоль и кукурузу откиньте на сито. Салат помойте, обсушите и порежьте кусочками.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом, солью и перцем. Перед подачей посыпьте измельченным зеленым луком.