Ингредиенты – очень простые. Однако они создают очень вкусное сочетание.

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Салат с курицей и сыром

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 30 граммов куриного филе;

– 200 граммов консервированной фасоли;

– 150 граммов копченого сыра;

– 1 красный болгарский перец;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 150 граммов майонеза 72%;

– соль, перец по вкусу;

– 100 граммов листьев салата;

– 30 граммов зеленого лука.

Приготовление:

Куриное филе помойте, посолите и сварите до готовности. Охладите и нарежьте кубиками. Перец запеките в духовке до мягкости, очистите от кожуры и нарежьте соломкой. Сыр нарежьте полосками по 2 сантиметра. Фасоль и кукурузу откиньте на сито. Салат помойте, обсушите и порежьте кусочками. Смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом, солью и перцем. Перед подачей посыпьте измельченным зеленым луком.

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