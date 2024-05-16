Для того, щоб приготувати смачний не салат, не потрібно чаклувати на кухні. А особливо, якщо у вашому холодильнику є печериці – їх навіть не потрібно готувати!
До теми Найсмачніший салат з курки: приготуйте просто з копченим сиром – елементарний рецепт
Рецепт салату із сирих печериць
Час: 10 хвилин + 30 хвилин, щоб настоявся
Порцій: 4
Приготування:
- Печериці чистимо від шкірки, миємо та нарізаємо шматочками.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та з'єднуємо з грибами.
- Викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, солимо, перчимо, додаємо оцет та олію.
- Все добре перемішуємо та залишаємо на 20 – 30 хвилин, аби настоялося.
Смачного!