Для того, щоб приготувати смачний не салат, не потрібно чаклувати на кухні. А особливо, якщо у вашому холодильнику є печериці – їх навіть не потрібно готувати!

До теми Найсмачніший салат з курки: приготуйте просто з копченим сиром – елементарний рецепт

Рецепт салату із сирих печериць

Час: 10 хвилин + 30 хвилин, щоб настоявся

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів печериць;

– 1 червона цибулина;

– жменька подрібненої петрушки;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– крапля яблучного оцту;

– трішки нерафінованої олії.

Приготування:

Печериці чистимо від шкірки, миємо та нарізаємо шматочками. Цибулю нарізаємо півкільцями та з'єднуємо з грибами. Викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, солимо, перчимо, додаємо оцет та олію. Все добре перемішуємо та залишаємо на 20 – 30 хвилин, аби настоялося.

Смачного!

Зараз треба знати як ніколи: яку полуницю точно не варто купувати.