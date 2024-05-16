Для того, щоб приготувати смачний не салат, не потрібно чаклувати на кухні. А особливо, якщо у вашому холодильнику є печериці – їх навіть не потрібно готувати!

До теми Найсмачніший салат з курки: приготуйте просто з копченим сиром – елементарний рецепт

Рецепт салату із сирих печериць

Час: 10 хвилин + 30 хвилин, щоб настоявся

Порцій: 4

Приготування:

  1. Печериці чистимо від шкірки, миємо та нарізаємо шматочками.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями та з'єднуємо з грибами.
  3. Викладаємо в салатник, додаємо пропущений через прес часник, солимо, перчимо, додаємо оцет та олію.
  4. Все добре перемішуємо та залишаємо на 20 – 30 хвилин, аби настоялося.

Смачного!