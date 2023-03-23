Приготовление шоколадных яиц может быть веселым и "вкусным" занятием. Вот простой рецепт, который вы сможете воспроизвести вместе с детьми.

Интересно Угощение на уровне ресторана: можно ли блюда LaStrava повторить дома

Время: 15 минут

Порций: 2

Лакомства, которые обожают дети / Фото unsplash

– пластиковые формы или силиконовые формы для яиц;

– пластиковые формы или силиконовые формы для яиц;

1 чашка измельченного шоколада; – пластиковые формы или силиконовые формы для яиц; – начинки (карамель, арахисовое масло, орехи) – по желанию.

Приготовление:

Высыпьте шоколад в миску и поставьте разогреваться в микроволновку на 30 секунд. Извлеките емкость и размешайте шоколад. Повторяйте процесс, пока шоколад полностью не расплавится.

Дайте шоколадной массе несколько минут на охлаждение, пока она не достигнет комнатной температуры.

Если вы используете начинку, поместите ее в центр каждой половинки формы.

Ложкой выложите растопленный шоколад в формы. Старайтесь заполнить формочки так, чтобы их поверхность была покрыта.

Поставьте форму в холодильник примерно на 10 минут или пока шоколад не застынет.

Чтобы склеить две половинки яйца, нагрейте противень, положите на него две половинки яйца на несколько секунд, затем осторожно соедините их между собой.