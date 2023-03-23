Приготовление шоколадных яиц может быть веселым и "вкусным" занятием. Вот простой рецепт, который вы сможете воспроизвести вместе с детьми.
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Рецепт шоколадных яиц
Время: 15 минут
Порций: 2
Лакомства, которые обожают дети / Фото unsplash
Приготовление:
- Высыпьте шоколад в миску и поставьте разогреваться в микроволновку на 30 секунд. Извлеките емкость и размешайте шоколад. Повторяйте процесс, пока шоколад полностью не расплавится.
- Дайте шоколадной массе несколько минут на охлаждение, пока она не достигнет комнатной температуры.
- Если вы используете начинку, поместите ее в центр каждой половинки формы.
- Ложкой выложите растопленный шоколад в формы. Старайтесь заполнить формочки так, чтобы их поверхность была покрыта.
- Поставьте форму в холодильник примерно на 10 минут или пока шоколад не застынет.
- Чтобы склеить две половинки яйца, нагрейте противень, положите на него две половинки яйца на несколько секунд, затем осторожно соедините их между собой.
- Наслаждайтесь своими домашними шоколадными яйцами!