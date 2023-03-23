Приготування шоколадних яєць може бути веселим і "смачним" заняттям. Ось простий рецепт, який ви зможете відтворити разом з дітьми.
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Рецепт шоколадних яєць
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Ласощі, які обожнюють діти / Фото unsplash
Приготування:
- Висипте шоколад у миску та поставте розігріватися у мікрохвильову піч на 30 секунд. Витягніть ємкість та розмішайте шоколад. Повторюйте процес, поки шоколад повністю не розплавиться.
- Дайте шоколадній масі кілька хвилин на охолодження, поки вона не досягне кімнатної температури.
- Якщо ви використовуєте начинку, помістіть її невелику кількість в центр кожної половинки форми.
- Ложкою викладіть розтоплений шоколад у форми. Старайтеся заповнити формочки так, щоб їх поверхня була покритою.
- Поставте форму в холодильник приблизно на 10 хвилин або поки шоколад не застигне.
- Щоб склеїти дві половинки яйця, нагрійте деко, покладіть на нього дві половинки яйця на декілька секунд, а потім обережно з’єднайте їх між собою.
- Насолоджуйтесь своїми домашніми шоколадними яйцями!