Для пасхальной корзины: шоколадные яйца, которые можно приготовить за 15 минут

23 марта 2023, 20:30
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Источник:

Аll recipes

Шоколадные яйца стали такой же неотъемлемой частью пасхальной корзины, как и крашанки. Готовить их не так уж сложно – существуют простые и быстрые рецепты.

Приготовление шоколадных яиц может быть веселым и "вкусным" занятием. Вот простой рецепт, который вы сможете воспроизвести вместе с детьми.

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Рецепт шоколадных яиц

Время: 15 минут
Порций: 2

Лакомства, которые обожают дети / Фото unsplash 

Приготовление:

  • Высыпьте шоколад в миску и поставьте разогреваться в микроволновку на 30 секунд. Извлеките емкость и размешайте шоколад. Повторяйте процесс, пока шоколад полностью не расплавится.
  • Дайте шоколадной массе несколько минут на охлаждение, пока она не достигнет комнатной температуры.
  • Если вы используете начинку, поместите ее в центр каждой половинки формы.
  • Ложкой выложите растопленный шоколад в формы. Старайтесь заполнить формочки так, чтобы их поверхность была покрыта.
  • Поставьте форму в холодильник примерно на 10 минут или пока шоколад не застынет.
  • Чтобы склеить две половинки яйца, нагрейте противень, положите на него две половинки яйца на несколько секунд, затем осторожно соедините их между собой.
  • Наслаждайтесь своими домашними шоколадными яйцами!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська