Дольше есть, чем делать: подборка блюд, которые можно очень быстро приготовить

13 июня 2024, 23:41
Читати новину українською

Современный ритм жизни почти не оставляет времени на себя. Одна из опций – воспользоваться быстрыми рецептами и не стоять долго у плиты.

Отсутствие времени не означает, что придется отказываться от вкусной и питательной пищи, рассказывает Вкусно 24. Есть много блюд, которые можно приготовить быстро, не жертвуя при этом качеством и вкусом. Предлагаем три простых рецепта, которые займут минимум времени, но порадуют вас и ваших близких.

Читайте также Никакой воды: как варят рис в ресторанах – вы полюбите этот способ

Быстрый салат с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 200 грамм консервированной кукурузы;
– 1 свежий огурец;
– 1 красный перец;
– 100 грамм листьев салата;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из консервированного тунца и кукурузы.
  2. Нарежьте огурец и перец кубиками.
  3. Листья салата нарвите руками на мелкие кусочки.
  4. В большой миске смешайте все ингредиенты.
  5. Добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
  6. Салат готов к подаче!

Омлет с овощами

Время: 10 минут

Порций: 1

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 помидор;
– 1 маленький кабачок;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте помидор, кабачок и лук мелкими кубиками.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
  3. Добавьте кабачок и помидор, обжаривайте еще 3 – 4 минуты.
  4. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль и перец.
  5. Вылейте яйца на сковороду с овощами, перемешайте и готовьте на среднем огне до готовности.
  6. Омлет готов к подаче!

Быстрая паста с чесноком и оливковым маслом быстрого приготовления

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 грамм спагетти;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 50 грамм тертого пармезана;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, слейте воду.
  2. Пока спагетти варятся, нарежьте чеснок тонкими ломтиками.
  3. В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте чеснок и обжаривайте до золотистого цвета.
  4. Добавьте отваренные спагетти в сковороду, посыпьте базиликом, солью и перцем, тщательно перемешайте.
  5. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.
  6. Паста готова к подаче!

Приятного аппетита!

Особый вкус: как законсервировать горошек своими руками.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська