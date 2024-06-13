Дольше есть, чем делать: подборка блюд, которые можно очень быстро приготовить
13 июня 2024, 23:41Читати новину українською
Современный ритм жизни почти не оставляет времени на себя. Одна из опций – воспользоваться быстрыми рецептами и не стоять долго у плиты.
Отсутствие времени не означает, что придется отказываться от вкусной и питательной пищи, рассказывает Вкусно 24. Есть много блюд, которые можно приготовить быстро, не жертвуя при этом качеством и вкусом. Предлагаем три простых рецепта, которые займут минимум времени, но порадуют вас и ваших близких.
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Быстрый салат с тунцом
Время: 10 минут
Порций: 2Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 200 грамм консервированной кукурузы;
– 1 свежий огурец;
– 1 красный перец;
– 100 грамм листьев салата;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Слейте жидкость из консервированного тунца и кукурузы.
- Нарежьте огурец и перец кубиками.
- Листья салата нарвите руками на мелкие кусочки.
- В большой миске смешайте все ингредиенты.
- Добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
- Салат готов к подаче!
Омлет с овощами
Время: 10 минут
Порций: 1Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 помидор;
– 1 маленький кабачок;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте помидор, кабачок и лук мелкими кубиками.
- На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте кабачок и помидор, обжаривайте еще 3 – 4 минуты.
- В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль и перец.
- Вылейте яйца на сковороду с овощами, перемешайте и готовьте на среднем огне до готовности.
- Омлет готов к подаче!
Быстрая паста с чесноком и оливковым маслом быстрого приготовления
Время: 15 минут
Порций: 2Ингредиенты:
– 200 грамм спагетти;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 50 грамм тертого пармезана;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, слейте воду.
- Пока спагетти варятся, нарежьте чеснок тонкими ломтиками.
- В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте чеснок и обжаривайте до золотистого цвета.
- Добавьте отваренные спагетти в сковороду, посыпьте базиликом, солью и перцем, тщательно перемешайте.
- Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.
- Паста готова к подаче!
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