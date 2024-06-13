Зеленый горошек является основой многих салатов, супов и горячих блюд. Консервированный горошек очень вкусный, сладкий и сочный. Если он растет у вас на грядке, то обязательно сделайте себе запасы на зиму!

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Консервированный горошек

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вскройте стручки гороха, выберите хорошие семена, без изменения цвета, повреждений и признаков гнили.
  2. Положите горох на дуршлаг и промойте под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения.
  3. Положите горох в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 3 часа. Вылейте воду.
  4. Наполните кастрюлю с горохом свежей холодной водой и начните нагревать.
  5. Когда горох закипит, добавьте сок одного лимона (или лимонную кислоту), чтобы горох остался светло-зеленым, и варите примерно 3 минуты.
  6. Дольше варить не нужно, иначе зеленый горошек может сморщиться.
  7. Параллельно приготовьте маринад.
  8. Налейте в кастрюлю холодную чистую воду.
  9. Добавьте сахар и соль, перемешайте, вскипятите воду.
  10. Добавьте уксус, снова доведите до кипения. Выключите огонь. Разложите горошек в чистые стерилизованные банки и залейте маринадом так, чтобы он полностью покрывал горох.
  11. Закройте банки и стерилизуйте их 10 минут.
  12. Остудите банки при комнатной температуре и храните в темном прохладном месте.
  13. Маринованный горошек на зиму готов.