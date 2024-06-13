Зеленый горошек является основой многих салатов, супов и горячих блюд. Консервированный горошек очень вкусный, сладкий и сочный. Если он растет у вас на грядке, то обязательно сделайте себе запасы на зиму!
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Консервированный горошек
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вскройте стручки гороха, выберите хорошие семена, без изменения цвета, повреждений и признаков гнили.
- Положите горох на дуршлаг и промойте под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения.
- Положите горох в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 3 часа. Вылейте воду.
- Наполните кастрюлю с горохом свежей холодной водой и начните нагревать.
- Когда горох закипит, добавьте сок одного лимона (или лимонную кислоту), чтобы горох остался светло-зеленым, и варите примерно 3 минуты.
- Дольше варить не нужно, иначе зеленый горошек может сморщиться.
- Параллельно приготовьте маринад.
- Налейте в кастрюлю холодную чистую воду.
- Добавьте сахар и соль, перемешайте, вскипятите воду.
- Добавьте уксус, снова доведите до кипения. Выключите огонь. Разложите горошек в чистые стерилизованные банки и залейте маринадом так, чтобы он полностью покрывал горох.
- Закройте банки и стерилизуйте их 10 минут.
- Остудите банки при комнатной температуре и храните в темном прохладном месте.
- Маринованный горошек на зиму готов.