Отсутствие времени не означает, что придется отказываться от вкусной и питательной пищи, рассказывает Вкусно 24. Есть много блюд, которые можно приготовить быстро, не жертвуя при этом качеством и вкусом. Предлагаем три простых рецепта, которые займут минимум времени, но порадуют вас и ваших близких.

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Быстрый салат с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из консервированного тунца и кукурузы.
  2. Нарежьте огурец и перец кубиками.
  3. Листья салата нарвите руками на мелкие кусочки.
  4. В большой миске смешайте все ингредиенты.
  5. Добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
  6. Салат готов к подаче!

Омлет с овощами

Время: 10 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Нарежьте помидор, кабачок и лук мелкими кубиками.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности.
  3. Добавьте кабачок и помидор, обжаривайте еще 3 – 4 минуты.
  4. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль и перец.
  5. Вылейте яйца на сковороду с овощами, перемешайте и готовьте на среднем огне до готовности.
  6. Омлет готов к подаче!

Быстрая паста с чесноком и оливковым маслом быстрого приготовления

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, слейте воду.
  2. Пока спагетти варятся, нарежьте чеснок тонкими ломтиками.
  3. В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте чеснок и обжаривайте до золотистого цвета.
  4. Добавьте отваренные спагетти в сковороду, посыпьте базиликом, солью и перцем, тщательно перемешайте.
  5. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном.
  6. Паста готова к подаче!