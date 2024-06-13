Отсутствие времени не означает, что придется отказываться от вкусной и питательной пищи, рассказывает Вкусно 24. Есть много блюд, которые можно приготовить быстро, не жертвуя при этом качеством и вкусом. Предлагаем три простых рецепта, которые займут минимум времени, но порадуют вас и ваших близких.

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Быстрый салат с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного тунца;

– 200 грамм консервированной кукурузы;

– 1 свежий огурец;

– 1 красный перец;

– 100 грамм листьев салата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Слейте жидкость из консервированного тунца и кукурузы. Нарежьте огурец и перец кубиками. Листья салата нарвите руками на мелкие кусочки. В большой миске смешайте все ингредиенты. Добавьте оливковое масло, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте. Салат готов к подаче!

Омлет с овощами

Время: 10 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1 помидор;

– 1 маленький кабачок;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте помидор, кабачок и лук мелкими кубиками. На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте кабачок и помидор, обжаривайте еще 3 – 4 минуты. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль и перец. Вылейте яйца на сковороду с овощами, перемешайте и готовьте на среднем огне до готовности. Омлет готов к подаче!

Быстрая паста с чесноком и оливковым маслом быстрого приготовления

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 грамм спагетти;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– 50 грамм тертого пармезана;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, слейте воду. Пока спагетти варятся, нарежьте чеснок тонкими ломтиками. В большой сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте чеснок и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте отваренные спагетти в сковороду, посыпьте базиликом, солью и перцем, тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном. Паста готова к подаче!

Приятного аппетита!



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