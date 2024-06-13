Відсутність часу не означає, що доведеться відмовлятися від смачної та поживної їжі, розповідає Смачно 24. Є багато страв, які можна приготувати швидко, не жертвуючи при цьому якістю та смаком. Пропонуємо три простих рецепти, які займуть мінімум часу, але потішать вас і ваших близьких.

Читайте також Ніякої води: як варять рис у ресторанах – ви полюбите цей спосіб

Швидкий салат з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 банка консервованого тунця;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 свіжий огірок;

– 1 червоний перець;

– 100 грамів листя салату;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль і перець за смаком.

Приготування:

Злийте рідину з консервованого тунця та кукурудзи. Наріжте огірок та перець кубиками. Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки. У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте оливкову олію, сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте. Салат готовий до подачі!

Омлет з овочами

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 помідор;

– 1 маленький кабачок;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Наріжте помідор, кабачок і цибулю дрібними кубиками. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до прозорості. Додайте кабачок і помідор, обсмажуйте ще 3 – 4 хвилини. В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль і перець. Вилийте яйця на сковороду з овочами, перемішайте та готуйте на середньому вогні до готовності. Омлет готовий до подачі!

Швидка паста з часником та оливковою олією

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів спагеті;

– 4 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 1 чайна ложка сушеного базиліку;

– 50 грамів тертого пармезану;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Відваріть спагеті у підсоленій воді до стану аль денте, злийте воду. Поки спагеті варяться, наріжте часник тонкими скибочками. У великій сковороді розігрійте оливкову олію, додайте часник та обсмажуйте до золотистого кольору. Додайте відварені спагеті до сковороди, посипте базиліком, сіллю та перцем, ретельно перемішайте. Перед подачею посипте тертим пармезаном. Паста готова до подачі!

Смачного!

Особливий смак: як законсервувати горошок власними руками.