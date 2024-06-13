Відсутність часу не означає, що доведеться відмовлятися від смачної та поживної їжі, розповідає Смачно 24. Є багато страв, які можна приготувати швидко, не жертвуючи при цьому якістю та смаком. Пропонуємо три простих рецепти, які займуть мінімум часу, але потішать вас і ваших близьких.
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Швидкий салат з тунцем
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Злийте рідину з консервованого тунця та кукурудзи.
- Наріжте огірок та перець кубиками.
- Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
- Додайте оливкову олію, сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.
- Салат готовий до подачі!
Омлет з овочами
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Наріжте помідор, кабачок і цибулю дрібними кубиками.
- На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до прозорості.
- Додайте кабачок і помідор, обсмажуйте ще 3 – 4 хвилини.
- В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль і перець.
- Вилийте яйця на сковороду з овочами, перемішайте та готуйте на середньому вогні до готовності.
- Омлет готовий до подачі!
Швидка паста з часником та оливковою олією
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Відваріть спагеті у підсоленій воді до стану аль денте, злийте воду.
- Поки спагеті варяться, наріжте часник тонкими скибочками.
- У великій сковороді розігрійте оливкову олію, додайте часник та обсмажуйте до золотистого кольору.
- Додайте відварені спагеті до сковороди, посипте базиліком, сіллю та перцем, ретельно перемішайте.
- Перед подачею посипте тертим пармезаном.
- Паста готова до подачі!
Смачного!