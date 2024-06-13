Відсутність часу не означає, що доведеться відмовлятися від смачної та поживної їжі, розповідає Смачно 24. Є багато страв, які можна приготувати швидко, не жертвуючи при цьому якістю та смаком. Пропонуємо три простих рецепти, які займуть мінімум часу, але потішать вас і ваших близьких.

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Швидкий салат з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Злийте рідину з консервованого тунця та кукурудзи.
  2. Наріжте огірок та перець кубиками.
  3. Листя салату нарвіть руками на дрібні шматочки.
  4. У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
  5. Додайте оливкову олію, сіль і перець до смаку, ретельно перемішайте.
  6. Салат готовий до подачі!

Омлет з овочами

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Наріжте помідор, кабачок і цибулю дрібними кубиками.
  2. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до прозорості.
  3. Додайте кабачок і помідор, обсмажуйте ще 3 – 4 хвилини.
  4. В окремій мисці збийте яйця, додайте сіль і перець.
  5. Вилийте яйця на сковороду з овочами, перемішайте та готуйте на середньому вогні до готовності.
  6. Омлет готовий до подачі!

Швидка паста з часником та оливковою олією

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Відваріть спагеті у підсоленій воді до стану аль денте, злийте воду.
  2. Поки спагеті варяться, наріжте часник тонкими скибочками.
  3. У великій сковороді розігрійте оливкову олію, додайте часник та обсмажуйте до золотистого кольору.
  4. Додайте відварені спагеті до сковороди, посипте базиліком, сіллю та перцем, ретельно перемішайте.
  5. Перед подачею посипте тертим пармезаном.
  6. Паста готова до подачі!

Смачного!