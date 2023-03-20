Бибимбап – это корейское блюдо из риса, который усовершенствован маринованными огурцами, соусом чили и овощами. Это яркий и питательный завтрак, после которого вам захочется покорять новые вершины.

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Рецепт корейского блюда бибимпап

Время: 30 минут

Порций: 2


Приготовление:

  • Рис варим в кипящей воде 20 минут, после чего сливаем воду.
  • Яйца жарим на растительном масле. Распределяем рис между двумя тарелками. Сверху выкладываем яйцо.
  • Посыпаем кушанье кунжутом.
  • Также на тарелку добавляем соус и овощи, которые есть в холодильнике.

Приятного аппетита!