Бибимбап – это корейское блюдо из риса, который усовершенствован маринованными огурцами, соусом чили и овощами. Это яркий и питательный завтрак, после которого вам захочется покорять новые вершины.
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Рецепт корейского блюда бибимпап
Время: 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Рис варим в кипящей воде 20 минут, после чего сливаем воду.
- Яйца жарим на растительном масле. Распределяем рис между двумя тарелками. Сверху выкладываем яйцо.
- Посыпаем кушанье кунжутом.
- Также на тарелку добавляем соус и овощи, которые есть в холодильнике.
Приятного аппетита!