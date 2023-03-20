Бібімбап — це корейська страва з рису, який вдосконалений маринованими огірками, соусом чилі та овочами. Ця яскравий та поживний сніданок, після якого вам точно захочеться підкорювати нові вершини.

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Рецепт корейської страви бібімпап

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 120 грамів коричневого рису басматі;

– 2 чайні ложки олії;

– 2 яйця;

– 1/4 маринованого огірка;

– 100 грамів соусу кімчі;

– 1 чайна ложка підсмаженого насіння кунжуту.



Приготування:

Рис варимо у киплячій воді 20 хвилин, після чого зливаємо воду.

Яйця смажимо на олії.

Розподіляємо рис між двома тарілками. Зверху викладаємо яйце.

Посипаємо страву кунжутом.

Також на тарілку додаємо соус та овочі, які є у холодильнику.

Смачного!