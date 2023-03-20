Бібімбап — це корейська страва з рису, який вдосконалений маринованими огірками, соусом чилі та овочами. Ця яскравий та поживний сніданок, після якого вам точно захочеться підкорювати нові вершини.
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Рецепт корейської страви бібімпап
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Рис варимо у киплячій воді 20 хвилин, після чого зливаємо воду.
- Яйця смажимо на олії.
- Розподіляємо рис між двома тарілками. Зверху викладаємо яйце.
- Посипаємо страву кунжутом.
- Також на тарілку додаємо соус та овочі, які є у холодильнику.
Смачного!