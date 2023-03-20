Легко, сытно и здорово: начинаем неделю особым завтраком

20 марта 2023, 08:20
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Источник:

ВВС Food

Утро понедельника – это время, которое требует особого заряда позитива. Помочь в этом сможет вкусный завтрак, который готовится в считанные минуты.

Бибимбап – это корейское блюдо из риса, который усовершенствован маринованными огурцами, соусом чили и овощами. Это яркий и питательный завтрак, после которого вам захочется покорять новые вершины.

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Рецепт корейского блюда бибимпап

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

120 грамм коричневого риса басмати;
– 2 чайные ложки масла;
– 2 яйца;
– 1/4 маринованного огурца;
– 100 грамм соуса кимчи;
– 1 чайная ложка поджаренных семян кунжута.


Приготовление:

  • Рис варим в кипящей воде 20 минут, после чего сливаем воду.
  • Яйца жарим на растительном масле. Распределяем рис между двумя тарелками. Сверху выкладываем яйцо.
  • Посыпаем кушанье кунжутом.
  • Также на тарелку добавляем соус и овощи, которые есть в холодильнике.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська