День должен начинаться вкусно: аппетитные сэндвичи с тунцом за считанные минуты
Источник:ВВС Food
Завтрак задает настроение для всего дня. С утра проявлять чудеса кулинарии не хочется, но это и вовсе не обязательно - вкусный завтрак можно подать к столу за считанные минуты.
Сэндвичи – замечательная опция для вкусного и сытного завтрака. Совсем немного волшебства, и перед вами не обычный бутерброд, а эстетическое кулинарное произведение.
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Рецепт сэндвичей с тунцом
Время: 10 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 80 грамм сцеженного тунца;
– 1 тонко нарезанная луковица;
– 1 чайная ложка красного лука (нарезанного кубиками);
– 50 грамм тертого сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– сок лимона;
– 2 толстых ломтика белого или цельнозернового хлеба;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Тунец смешиваем с репчатым луком, красным луком и сыром. Хорошо все перемешиваем с помощью вилки.
- Добавляем майонез, лимонный сок, много перца и небольшую щепотку соли и еще раз перемешиваем.
- Разогреваем растительное масло. Выкладываем начинку на хлеб, накрываем другим ломтем и жарим по 4 минуты с каждой стороны. Сверху сэндвич можно чем-то приложить, чтобы был более "раздавленным".
- Подаем к столу сразу со сковородки.
Приятного аппетита!Находка на каждый день: быстрая паста с овощами.