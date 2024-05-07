День должен начинаться вкусно: аппетитные сэндвичи с тунцом за считанные минуты

Завтрак задает настроение для всего дня. С утра проявлять чудеса кулинарии не хочется, но это и вовсе не обязательно - вкусный завтрак можно подать к столу за считанные минуты.

Сэндвичи – замечательная опция для вкусного и сытного завтрака. Совсем немного волшебства, и перед вами не обычный бутерброд, а эстетическое кулинарное произведение.

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Рецепт сэндвичей с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 80 грамм сцеженного тунца;

– 1 тонко нарезанная луковица;

– 1 чайная ложка красного лука (нарезанного кубиками);

– 50 грамм тертого сыра;

– 1 столовая ложка майонеза;

– сок лимона;

– 2 толстых ломтика белого или цельнозернового хлеба;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тунец смешиваем с репчатым луком, красным луком и сыром. Хорошо все перемешиваем с помощью вилки. Добавляем майонез, лимонный сок, много перца и небольшую щепотку соли и еще раз перемешиваем. Разогреваем растительное масло. Выкладываем начинку на хлеб, накрываем другим ломтем и жарим по 4 минуты с каждой стороны. Сверху сэндвич можно чем-то приложить, чтобы был более "раздавленным". Подаем к столу сразу со сковородки.

Приятного аппетита!