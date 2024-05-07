Эта паста выглядит просто идеальным вариантом для быстрого и вкусного обеда или ужина. Особых усилий для ее приготовления не нужно, а наслаждаться этой гармонией вкусов можно хоть каждый день.

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Рецепт пасты с овощами

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Пасту варим согласно инструкции на упаковке.
  2. Разогреваем масло в глубокой сковороде, обжариваем перец, кабачок и целые помидоры в течение 5 минут. Постоянно помешиваем.
  3. Добавляем лук и жарим еще 4 минуты.
  4. Добавляем цедру и сок лимона и жарим еще минуту.
  5. Добавляем 1 черпак горячей воды из пасты и приправляем солью и перцем.
  6. Сливаем пасту. Возвращаем в кастрюлю, смешиваем с овощами и шпинатом.
  7. Тушим 1 – 2 минуты.
  8. Посыпаем тертым сыром и подаем.

Приятного аппетита!