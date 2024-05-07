Сендвічі – чудова опція для смачного та ситного сніданку. Зовсім трішки чарів, і перед вами не звичайний бутерброд, а естетичний кулінарний витвір.
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Рецепт сендвічів з тунцем
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Тунець змішуємо з ріпчастою цибулею, червоною цибулею та сиром. Добре все перемішуємо за допомогою виделки.
- Додаємо майонез, лимонний сік, багато перцю та невелику щіпку солі та ще раз перемішуємо.
- Розігріваємо олію. Викладаємо начинку на хліб, накриваємо іншою скибкою та смажимо по 4 хвилини з кожного боку. Зверху сендвіч можна чимось прикласти, щоб був більш "роздавленим".
- Подаємо до столу одразу зі сковорідки.
Смачного!