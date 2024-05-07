Сендвічі – чудова опція для смачного та ситного сніданку. Зовсім трішки чарів, і перед вами не звичайний бутерброд, а естетичний кулінарний витвір.

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Рецепт сендвічів з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти: – 80 грамів зцідженого тунця;

– 1 тонко нарізана цибулина;

– 1 чайна ложка червоної цибулі (нарізаної кубиками);

– 50 грамів тертого сиру;

– 1 столова ложка майонезу;

– сік лимона;

– 2 товстих скибочки білого або цільнозернового хліба;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Тунець змішуємо з ріпчастою цибулею, червоною цибулею та сиром. Добре все перемішуємо за допомогою виделки. Додаємо майонез, лимонний сік, багато перцю та невелику щіпку солі та ще раз перемішуємо. Розігріваємо олію. Викладаємо начинку на хліб, накриваємо іншою скибкою та смажимо по 4 хвилини з кожного боку. Зверху сендвіч можна чимось прикласти, щоб був більш "роздавленим". Подаємо до столу одразу зі сковорідки.

Смачного!

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