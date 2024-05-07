Сэндвичи – замечательная опция для вкусного и сытного завтрака. Совсем немного волшебства, и перед вами не обычный бутерброд, а эстетическое кулинарное произведение.

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Рецепт сэндвичей с тунцом

Время: 10 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Тунец смешиваем с репчатым луком, красным луком и сыром. Хорошо все перемешиваем с помощью вилки.
  2. Добавляем майонез, лимонный сок, много перца и небольшую щепотку соли и еще раз перемешиваем.
  3. Разогреваем растительное масло. Выкладываем начинку на хлеб, накрываем другим ломтем и жарим по 4 минуты с каждой стороны. Сверху сэндвич можно чем-то приложить, чтобы был более "раздавленным".
  4. Подаем к столу сразу со сковородки.

Приятного аппетита!