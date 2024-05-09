В вирусном видео, которое набрало более 180 000 просмотров, женщина рассказала, что для нарезания сыра она использует картофелечистку.

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"Вы хотите сказать, что никогда не использовали картофелечистку, чтобы почистить сыр?" – спросила она зрителей.

Затем австралийская инфлюенсерка продемонстрировала свою технику, проведя картофелечисткой по куску чеддера. Без особых усилий она получила тонкий, равномерный ломтик, идеально подходящий для бутербродов.

Белла поделилась: "Я делала это всю свою жизнь. Вся моя семья делает это. И вы делайте так, потому что вы получите действительно ровный ломтик сыра. Видите? Он идеален".

Как нарезать идеальные кусочки сыра: смотрите видео

В своей заметке Белла также отметила: "Как человек, который потребляет много сыра на тостах, я могу подтвердить, что это лучший способ нарезать сыр".

Пользователи тиктока были поражены и засыпали Беллу многочисленными комментариями:

"Это изменение правил игры";

"Вы изменили мою жизнь! Что?!";

"Вы – настоящий гений";

"О, это гениально! Отныне так и буду делать!;

"Как люди этого не знают?".

Впрочем, некоторые пользователи предложили еще более простые способы нарезать сыр. В частности, можно купить норвежскую терку для сыра, поскольку она выполняет аналогичную функцию. Другие же обратили внимание на то, что терки для сыра уже имеют функцию нарезки.

Защищая свой метод, Белла заявила: "Почему люди говорят вам купить "настоящую" терку для сыра, если эта, очевидно, работает прекрасно".