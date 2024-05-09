Победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский поделился своим проверенным рецептом. С ним барбекю точно получится.

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Маринад для шашлыка

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Нарежьте свинину кусками, как на шашлык. Лук почистьте и нарежьте полукольцами.
  2. В большой миске смешайте все ингредиенты для маринада.
  3. Добавьте свинину, лук и перемешайте.
  4. Маринуйте минимум 2 часа, каждые 30 минут перемешивая. Если оставить на ночь, то перемешивать не надо.