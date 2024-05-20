Этот лайфхак станет настоящей находкой для тех, кто любит картофельное пюре. Оказывается, почистить и помять картофель можно одним движением и без лишних усилий.

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Популярный блогер Ажур МакКанелл поделилась лайфхаком, который существенно сократит время и усилия, нужны для приготовления картофельного пюре. И все, что для этого надо – это сетка!

Просто посмотрите, как просто и элегантно она одновременно выполняет два действия, которые обычно занимают много времени. Вот это так магия!

Видео лайфхака, который сокращает время приготовления пюре

Неудивительно, что это видео получило десятки тысяч лайков. Хозяйки благодарны за помощь и сэкономленное время, ведь дома есть еще так много других дел.

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