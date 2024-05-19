Когда мы покупаем клубнику, то трудно удержаться от соблазна съесть сразу всю. Однако клубничной передозировки лучше избегать. Сколько клубники можно есть в день и рецепт вкусности от победительницы шоу “МастерШеф” – в материале Вкусно 24.
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Сколько клубники можно съедать в день
Нормальная суточная норма – 4 – 6 ягод клубники в день, в зависимости от размера ягод. Максимальная "доза" составляет 8 ягод, и ее превышение может обернуться для организма неприятными последствиями.
Также исследования показали, что эта суточная норма клубники содержит дневную норму витамина С, минимально сахара и калорий.
Кому нельзя есть клубнику
Ягоды лучше избегать тем, кто страдает диабетом и колитом (раздражение кишечника). Если у вас болел живот или была диарея, то от употребления клубники также лучше воздержаться.
Кроме того, в клубнике содержат оксалат натрия, из которых состоят почечные камни, поэтому тем, кто имеет эту проблему, стоит выбрать другие ягоды или фрукты. Салицилаты, которые содержатся в клубнике, могут вызвать "крапивницу", поэтому с аллергией на эту ягоду будет логичнее смаковать другие продукты.
Чем полезна клубника
В клубнике высокое содержание клетчатки, поэтому она снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови. Также она улучшает пищеварение и дарит ощущение сытости.
Элаговая кислота становится защитой для клеток от повреждения свободными радикалами, предотвращает воспаление и восстанавливает гормоны после потери веса. Она предотвращает обвисание кожи и даже улучшает естественные механизмы детоксикации.
Кроме того, в клубнике много антиоксидантов. Что касается витамина С, то он улучшает зрение, способствует здоровью сердца и снижает артериальное давление.
Рецепт клубничного чизкейка
Время: 2 часа + ночь
Порций: 8
Приготовление:
- Сначала готовим основу из печенья. Печенье и сахар перебиваем в блендере до состояния крошки. Добавляем сливочное масло.
- Форму для чизкейка смазываем маслом. Крошку выкладываем на дно и бортики, их удобно формировать стаканом. Выпекаем 10 минут при 180 градусах.
- Блендером взбиваем творог, сметану и Филадельфию. Добавляем сахар, яйца и ванилин. Должна получиться гладкая и однородная текстура.
- Выливаем жидкость в основу из печенья. На дно духовки ставим поднос с водой и выпекаем чизкейк 50 минут при 160 градусах. После выпекания чизкейк должен "шататься", не выпекайте его до состояния плотности. После выпекания оставляем его в духовке на 15 минут, затем охлаждаем и ставим на ночь в холодильник.
- Теперь клубничный соус из клубники. В сотейнике соединяем клубнику, сахар, крахмал и воду, доводим до кипения и готовим 5 минут. Перебиваем блендером до однородной консистенции и охлаждаем.
- Выкладываем клубнику на чизкейк и поливаем соусом.
Приятного аппетита!