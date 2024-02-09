20 котлет из 300 грамм мяса: вы влюбитесь в этот рецепт
9 февраля 2024, 23:14Читати новину українською
Источник:Господынька
Куриные котлетки – идеальное дополнение к любому гарниру. Тем более когда под рукой есть экономный рецепт!
Эти котлеты такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи образуют идеальную гармонию, которая точно должна быть в вашем кулинарном арсенале.
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Рецепт Королевских котлет
Время: 30 минут
Порций: 20 котлет
Ингредиенты:
– куриное филе – 300 – 350 грамм;
– шампиньоны – 200 грамм;
– 1 болгарский перец;
– 2 яйца;
– мука – 3 столовые ложки;
– сыр – 100 грамм;
– немного петрушки;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Филе моем, промокаем салфетками и нарезаем мелкими кусочками.
- Мелко нарезаем шампиньоны и соединяем с мясом.
- Чистим болгарский перец, нарезаем и добавляем в миску.
- К смеси натираем сыр и добавляем петрушку.
- Вбиваем яйца, солим, перчим, добавляем муку и хорошо все вымешиваем.
- Формируем котлеты.
- Разогреваем сковородку, добавляем масло и жарим котлеты на небольшом огне 4 – 5 минут под крышкой с каждой стороны.
Приятного аппетита!