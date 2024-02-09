Аппетитный секрет жареной рыбы: рецепт с лапшой и апельсином

Жареная рыба прекрасно сочетается как с гарниром, так и с салатом. Часто это отличный выбор для вкусного ужина, когда хочется чего-то не слишком сытного.

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Если использовать сковородку-гриль, то пожарить рыбу можно почти без масла. Однако риск пригорания пока не исчез. Для того чтобы полностью от него избавиться, нужно использовать простой кулинарный секрет.

Можно легко уберечь рыбу от пригорания / Фото Pixabay

Все, что вам нужно – обычный лимон. Несколько кружочков положите сверху на рыбу, иногда некоторые кто-то делает ошибку и кладет его просто на сковородку. Ваша рыба не только не будет подгорать, но и будет иметь значительно более насыщенный аромат.

Однако важно помнить, что этот трюк работает только на сковороде-гриль или решетке. Что касается обычной сковородки, то лучше пожарить рыбу традиционным способом и использовать масло.

На ужин также можно приготовить салат с курицей, лапшой и апельсином.