Ці котлети такі смачні, що їх назвали Королівськими. Ніжна курочка, гриби та овочі утворюють ідеальну гармонію, яка точно повинна бути у вашому кулінарному арсеналі.
Цікаво Цей інгредієнт зробить різницю:як варто спробувати посмажити рибу
Рецепт Королівських котлет
Час: 30 хвилин
Порцій: 20 котлет
Приготування:
- Філе миємо, промокаємо серветками та нарізаємо дрібними шматочками.
- Дрібно нарізаємо печериці та з'єднуємо з м'ясом.
- Чистимо болгарський перець, нарізаємо та додаємо у миску.
- До суміші натираємо сир та додаємо петрушку.
- Вбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно та добре все вимішуємо.
- Формуємо котлети.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та смажимо котлети на невеликому вогні 4 – 5 хвилин під кришкою з кожного боку.
Смачного!