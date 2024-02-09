Ці котлети такі смачні, що їх назвали Королівськими. Ніжна курочка, гриби та овочі утворюють ідеальну гармонію, яка точно повинна бути у вашому кулінарному арсеналі.

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Рецепт Королівських котлет

Час: 30 хвилин

Порцій: 20 котлет

Інгредієнти: – куряче філе – 300 – 350 грамів;

– печериці – 200 грамів;

– 1 болгарський перець;

– 2 яйця;

– борошно – 3 столові ложки;

– сир – 100 грамів;

– трішки петрушки;

– сіль до смаку.

Приготування:

Філе миємо, промокаємо серветками та нарізаємо дрібними шматочками. Дрібно нарізаємо печериці та з'єднуємо з м'ясом. Чистимо болгарський перець, нарізаємо та додаємо у миску. До суміші натираємо сир та додаємо петрушку. Вбиваємо яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно та добре все вимішуємо. Формуємо котлети. Розігріваємо сковорідку, додаємо олію та смажимо котлети на невеликому вогні 4 – 5 хвилин під кришкою з кожного боку.

Смачного!