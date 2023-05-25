Этот рецепт перекуса настолько прост, что воспроизвести его на кухне сможет даже ребенок. Кроме того, он не заставит тратить большие деньги, ведь все ингредиенты уже есть в вашем холодильнике.

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Рецепт тостов из французских гренок

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты: – 4 яйца;

– столовая ложка масла;

– 4 ломтика черного хлеба;

– 60 грамм тертого сыра;

– 4 ломтика ветчины;

– 4 листа салата;

– 1 помидор;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: