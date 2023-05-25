Этот рецепт перекуса настолько прост, что воспроизвести его на кухне сможет даже ребенок. Кроме того, он не заставит тратить большие деньги, ведь все ингредиенты уже есть в вашем холодильнике.
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Рецепт тостов из французских гренок
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Взбейте яйца, посолите и поперчите.
- Разогрейте сковороду, влейте немного масла, а затем половину яичной смеси.
- Положите на сковородку два ломтика хлеба, а затем быстро переверните, чтобы две стороны были покрыты яйцом.
- Готовьте по 2 минутки с каждой стороны. Посыпьте хлеб сыром, выложите половину ветчины.
- На другой кусочек положите салат и помидор. Соедините части.
- Яичную смесь можете вложить в бутерброд или подать по отдельности.
- Повторите все действия для приготовления второй порции.