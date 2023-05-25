Цей рецепт перекусу настільки простий, що відтворити його на кухні зможе навіть дитина. Окрім того, він не змусить витрачати великі кошти, адже всі інгредієнти вже є у вашому холодильнику.
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Рецепт тостів з французьких грінок
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Збийте яйця, посоліть та поперчіть.
- Розігрійте сковорідку, влийте трішки олії, а потім – половину яєчної суміші.
- Покладіть на сковорідку дві скибочки хліба, а потім швидко переверніть, щоб дві сторони були покриті яйцем.
- Готуйте по 2 хвилини з кожної сторони.
- Посипте хліб сиром, викладіть половину шинки. На інший шматочок покладіть салат та помідор. З'єднайте частини.
- Яєчну суміш можете вкласти в бутерброд або подати окремо.
- Повторіть всі кроки для приготування другої порції.