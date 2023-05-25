Цей рецепт перекусу настільки простий, що відтворити його на кухні зможе навіть дитина. Окрім того, він не змусить витрачати великі кошти, адже всі інгредієнти вже є у вашому холодильнику.

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Рецепт тостів з французьких грінок

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  • Збийте яйця, посоліть та поперчіть.
  • Розігрійте сковорідку, влийте трішки олії, а потім – половину яєчної суміші.
  • Покладіть на сковорідку дві скибочки хліба, а потім швидко переверніть, щоб дві сторони були покриті яйцем.
  • Готуйте по 2 хвилини з кожної сторони.
  • Посипте хліб сиром, викладіть половину шинки. На інший шматочок покладіть салат та помідор. З'єднайте частини.
  • Яєчну суміш можете вкласти в бутерброд або подати окремо.
  • Повторіть всі кроки для приготування другої порції.