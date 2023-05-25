Цей рецепт перекусу настільки простий, що відтворити його на кухні зможе навіть дитина. Окрім того, він не змусить витрачати великі кошти, адже всі інгредієнти вже є у вашому холодильнику.

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Рецепт тостів з французьких грінок

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти: – 4 яйця;

– столова ложка олії;

– 4 скибочки чорного хліба;

– 60 грамів тертого сиру;

– 4 скибочки шинки;

– 4 листки салату;

– 1 помідор;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: