Если перекус – то такой: невероятные тосты из французских гренок
25 мая 2023, 20:06Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Вкусный перекус – всегда хорошая идея, которая даст заряд позитива и энергии. Долго стоять у плиты не нужно, ведь существуют просто удивительные быстрые рецепты.
Этот рецепт перекуса настолько прост, что воспроизвести его на кухне сможет даже ребенок. Кроме того, он не заставит тратить большие деньги, ведь все ингредиенты уже есть в вашем холодильнике.
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Рецепт тостов из французских гренок
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Взбейте яйца, посолите и поперчите.
- Разогрейте сковороду, влейте немного масла, а затем половину яичной смеси.
- Положите на сковородку два ломтика хлеба, а затем быстро переверните, чтобы две стороны были покрыты яйцом.
- Готовьте по 2 минутки с каждой стороны. Посыпьте хлеб сыром, выложите половину ветчины.
- На другой кусочек положите салат и помидор. Соедините части.
- Яичную смесь можете вложить в бутерброд или подать по отдельности.
- Повторите все действия для приготовления второй порции.