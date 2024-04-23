Его можно подать по-новому: как интересно приготовить салат из пекинской капусты
23 апреля 2024, 22:41Читати новину українською
Источник:radiotrek
Пекинская капуста – один из самых популярных ингредиентов для салатов. Обычно этим блюдом не удивишь, но попробовать можно.
Салат из пекинской капусты умеют готовить все. Этот овощ прекрасно сочетается с любыми другими, что делает его идеальным выбором на каждый день.
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Не обязательно готовить "легкий" вариант – мясо и картофель превратят этот салат в полноценный ужин.
Рецепт салата из пекинской капусты
Время: 10 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 грамм ветчины;
– 200 грамм салями;
– 1 пекинская капуста;
– 2 помидора;
– 1 банка кукурузы;
– 1 пачка картофельной соломки;
– соль и майонез – по вкусу.
Приготовление:
- Капусту рубим, колбасу нарезаем соломкой, а помидоры – по своему усмотрению.
- Все ингредиенты перекладываем в отдельную глубокую миску и добавляем остальные.
- Заправляем майонезом и подаем к столу.
Приятного аппетита!Это очень вкусно: крабовый салат с оригинальной заправкой.