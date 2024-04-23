Салат з пекінської капусти вміють готувати усі. Цей овоч чудово поєднується з будь-якими іншими, що робить його ідеальним вибором на щодень.

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Не обов'язково готувати "легкий" варіант – м'ясо та картопля перетворять цей салат на повноцінну вечерю.

Рецепт салату з пекінської капусти

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Капусту січемо, ковбасу нарізаємо соломкою, а помідори – на власний розсуд.
  2. Усі інгредієнти перекладаємо в окрему глибоку миску та додаємо решту.
  3. Заправляємо майонезом та подаємо до столу.

Смачного!