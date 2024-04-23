Салат з пекінської капусти вміють готувати усі. Цей овоч чудово поєднується з будь-якими іншими, що робить його ідеальним вибором на щодень.
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Не обов'язково готувати "легкий" варіант – м'ясо та картопля перетворять цей салат на повноцінну вечерю.
Рецепт салату з пекінської капусти
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Капусту січемо, ковбасу нарізаємо соломкою, а помідори – на власний розсуд.
- Усі інгредієнти перекладаємо в окрему глибоку миску та додаємо решту.
- Заправляємо майонезом та подаємо до столу.
Смачного!