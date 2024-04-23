Салат из пекинской капусты умеют готовить все. Этот овощ прекрасно сочетается с любыми другими, что делает его идеальным выбором на каждый день.

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Не обязательно готовить "легкий" вариант – мясо и картофель превратят этот салат в полноценный ужин.

Рецепт салата из пекинской капусты

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 200 грамм ветчины;

– 200 грамм салями;

– 1 пекинская капуста;

– 2 помидора;

– 1 банка кукурузы;

– 1 пачка картофельной соломки;

– соль и майонез – по вкусу.

Приготовление:

Капусту рубим, колбасу нарезаем соломкой, а помидоры – по своему усмотрению. Все ингредиенты перекладываем в отдельную глубокую миску и добавляем остальные. Заправляем майонезом и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: крабовый салат с оригинальной заправкой.