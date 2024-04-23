Салат из пекинской капусты умеют готовить все. Этот овощ прекрасно сочетается с любыми другими, что делает его идеальным выбором на каждый день.

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Не обязательно готовить "легкий" вариант – мясо и картофель превратят этот салат в полноценный ужин.

Рецепт салата из пекинской капусты

Время: 10 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Капусту рубим, колбасу нарезаем соломкой, а помидоры – по своему усмотрению.
  2. Все ингредиенты перекладываем в отдельную глубокую миску и добавляем остальные.
  3. Заправляем майонезом и подаем к столу.

Приятного аппетита!