Заправка – это главный вкусовой "дирижер" для любого салата. Блюдо с крабовыми палочками знакомо всем, однако даже здесь есть возможность удивить гостей новой палитрой впечатлений.

Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку

Рецепт крабового салата

Время: 15 минут

Порций: 1

Приготовление:

  1. Сначала беремся за заправку. Укроп нарезаем, сыр натираем, чеснок измельчаем, заправляем горчицей и майонезом, перчим и все хорошо перемешиваем.
  2. Крабовые палочки, огурцы и яйца нарезаем кубиками. Кладем все в глубокую миску, добавляем кукурузу и перемешиваем.
  3. Добавляем заправку и еще раз хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!