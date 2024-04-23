Заправка – это главный вкусовой "дирижер" для любого салата. Блюдо с крабовыми палочками знакомо всем, однако даже здесь есть возможность удивить гостей новой палитрой впечатлений.
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Рецепт крабового салата
Время: 15 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Сначала беремся за заправку. Укроп нарезаем, сыр натираем, чеснок измельчаем, заправляем горчицей и майонезом, перчим и все хорошо перемешиваем.
- Крабовые палочки, огурцы и яйца нарезаем кубиками. Кладем все в глубокую миску, добавляем кукурузу и перемешиваем.
- Добавляем заправку и еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!