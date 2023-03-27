Наверняка ни для кого не станет новостью, что главным ингредиентом омлета являются яйца. Ранее существовали рекомендации по их ограничению в рационе из-за холестерина, но впоследствии выяснилось, что это один из наиболее полезных продуктов.

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Омлет – очень банальное и простое блюдо, но вам удастся довести его до совершенства, если будете знать, как правильно сочетать ингредиенты.

Рецепт французского омлета

Время: 10 минут

Порций: 1

Просто и очень вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты: – 4 яйца;

– 60 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– ложка масла или масла.

Приготовление:

Взбейте яйца с молоком и солью. Ингредиенты нужно очень хорошо перемешать.

Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло или масло.

Вылейте яичную смесь на сковороду, через 30 секунд перемешайте ее.

Накрываем сковороду крышкой, производим средний огонь и готовим 5 минут.

Добавляем в омлет любимую начинку и подаем горячим.

Приятного аппетита!