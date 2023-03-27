Напевно, ні для кого не стане новиною, що головним інгредієнтом омлету є яйця. Раніше існували рекомендації щодо їх обмеження у раціоні через холестерин, але згодом з'ясувалося, що це один із найбільш корисних продуктів.

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Омлет – дуже банальна та проста страва, але вам вдасться довести її до досконалості, якщо знатимете, як правильно поєднувати інгредієнти.

Рецепт французького омлету

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Просто та дуже смачно / Фото Pixabay

Приготування:

  • Збийте яйця з молоком та сіллю. Інгредієнти потрібно дуже добре перемішати.
  • Розігрійте сковорідку та додайте олію або масло.
  • Вилийте яєчну суміш на сковорідку, через 30 секунд перемішайте її.
  • Накриваємо сковорідку кришкою, робимо середній вогонь та готуємо 5 хвилин.
  • Додаємо в омлет улюблену начинку та подаємо гарячим.

Смачного!